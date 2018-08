Steeds meer werk voor bouwbedrijven

AMSTERDAM - De orderportefeuille van bouwbedrijven is de afgelopen maand verder gegroeid. Aannemers in de woningbouw zitten het komend jaar helemaal vol. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

Bouwbedrijven hebben gemiddeld 10,2 maanden werk in portefeuille en dat is ééntiende meer dan de maand ervoor. De totale werkvoorraad is daarmee 1,4 maanden meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Met name in de woningbouw nam het aantal opdrachten flink toe tot 11,5 maanden en dat compenseerde de lichte afname in de utiliteitsbouw ruimschoots. Ook in de wegenbouw was sprake van een kleine daling van het aantal orders.

Verder verwacht de helft van de bouwbedrijven problemen bij de productie omdat er niet genoeg personeel te vinden is. De prijzen van bouwmaterialen zullen verder stijgen waardoor projecten de komende tijd flink duurder zullen worden.

Het Economisch Instituut voor de Bouw peilt maandelijks de stemming onder 250 bouwbedrijven.