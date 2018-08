Deel dit artikel:











Opnieuw vliegtuigbom gevonden op strand Den Helder Foto: Ed Mallekoote Foto: Ed Mallekoote Foto: Ed Mallekoote

DEN HELDER - Op het strand van Den Helder is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Strandzoeker Ed Mallekoote trof de 100-ponder aan vlakbij een strandpaviljoen. De bom is in alle vroegte onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

"De bom is ongeveer een halve meter lang en lag zo'n vijftig centimeter onder het zand. Ik dacht eigenlijk dat het een brandblusser was, tot ik er met mijn schep een klap tegen gaf", vertelt Ed aan NH Nieuws. Hij heeft het afgelopen jaar al bijna 200 explosieven gevonden op het strand van Den Helder en Julianadorp. Kleine kinderen

Badgasten vinden het verontrustend, maar gaan toch lekker zonnen. "Ik ben een stuk ongeruster dan tien minuten geleden, toen u mij nog niets had verteld. Het is wel ernstig, want er lopen hier ook kleine kinderen rond", zegt een vrouw uit Den Haag. Lees ook: Bommenvinder krijgt steun voor oproep opruimactie De gemeente heeft al eerder laten weten onderzoek te doen naar de explosieven op het strand, maar zegt pas met opruimen te beginnen als het weer wat minder mooi is. "Donderdagochtend vroeg gaat een bedrijf met metaaldetectie het strand op", laat een woorvoerder van de gemeente weten. Lees ook: Opruimactie bij 'slecht' weer Strandzoeker Mallekoote vindt het een kwalijke zaak dat het strand nog steeds niet vrij is van explosieven. Hij krijgt bijval van een van de badgasten: "Als het al sinds januari speelt, zijn we nu acht maanden verder. Dan had ik iets kortere reactietijd verwacht van de gemeente om daadkrachtig op te treden." Sport

Mallekoote wil graag het verhaal uit de wereld helpen dat hij voor de sport op zoek gaat naar explosieven. "Mijn sport is zoeken naar oude knoopjes, ringetjes en muntjes. Mijn detector staat daarop afgesteld, maar om bommen als deze kan ik echt niet heen."