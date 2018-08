Deel dit artikel:











Brand in woonboerderij Westwoud Foto: Shutterstock

WESTWOUD - Er is vanmiddag brand uitgebroken in een woonboerderij aan de Binnenwijzend in Westwoud.

De brand woedt in het rieten dak en de brandweer is met twee blusvoertuigen aan het blussen. Er is ook een hoogwerker aanwezig. De brand is ontstaan na werkzaamheden aan de kap. De brandweer verwijdert en blust het smeulende riet. Niemand is gewond geraakt. Later meer.