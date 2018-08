Circuitpark Zandvoort viert vandaag zijn zeventigste verjaardag

ZANDVOORT - Vandaag, exact zeventig jaar geleden, werd de allereerste race verreden op het Circuitpark Zandvoort. De Thaise Prins Bira van Siam kwam, na een bloedstollende finale, als eerste over de finish in zijn Maserati.

Op 7 augustus 1948 stonden er zo'n twintig deelnemers aan de start, bijna allemaal Britten. Klaar voor de strijd om de 'Prijs van Zandvoort'. Het was weliswaar de allereerste race op het circuit, maar niet in Zandvoort.

Vanaf 1939 werden er namelijk al races gehouden door de straten van de badplaats. De grote man achter de autosportwedstrijden en de aanleg van het circuit was toenmalig burgemeester Van Alphen. Hoe hij de autosport naar Zandvoort haalde en meer over de aanleg van het circuit is te zien in de aflevering van ons voormalig tv-programma '10 Minuten'.

Op 31 augustus en 1 en 2 september staat het circuitpark stil bij het roemruchte verleden tijdens de jaarlijkse Historic Grand Prix Zandvoort.