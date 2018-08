Motorrijder onderuit op Circuit van Zandvoort

ZANDVOORT - Op het Circuit van Zandvoort is vanmiddag een motorrijder onderuit gegaan. Het slachtoffer is volgens ooggetuigen met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De toegesnelde traumahelikopter landde echter een stuk verderop, namelijk in het Reinaldapark in Haarlem. Daar is de arts overgestapt op een ambulance.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe het nu met het slachtoffer staat, is niet bekend.