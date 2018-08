Grondige opknapbeurt voor winkelcentrum 't Loo in Heiloo

HEILOO - Winkelcentrum 't Loo in Heiloo moet een grondige opknapbeurt krijgen. Dat wil de gemeente bereiken met de onlangs getekende intentieovereenkomst tussen de gemeente en DELA, de eigenaar van het winkelcentrum.

Het centrum moet prettiger worden om in te winkelen. Daarnaast moeten er meer winkels in het gebouw komen, betere parkeerplaatsen en veiligere oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

In het najaar kunnen bij een informatieavond vragen worden gesteld. Er is dan ook meer bekend over de plannen.