Jamile Samuel: "Als je bij de top wil horen moet je harder lopen"

AMSTERDAM - "Als je bij de top wil horen moet je harder lopen". Dat is de eenvoudige levenswijsheid van Jamile Samuel, de Amsterdamse atlete die dinsdag begint aan het EK. Ze hoeft geen series te lopen voor de 100 meter en is meteen toegelaten tot de halve finale, net als Dafne Schippers.

Naast de 100 meter komt Samuel ook uit op de 200 meter en de 4x100 meter estafette. Een druk programma dus. "Ik denk dat ik het aankan. Ik ben sterker geworden en belastbaarder."

Samuel hoopt dat ze iets moois kan laten zien in Berlijn. "Ik ben in vorm. Als ik een PR loop ben ik tevreden, als daar een medaille bij zit is het nog mooier."