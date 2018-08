Alireza Jahanbakhsh even terug bij AZ

ALKMAAR - Onverwacht bezoek bij de training van AZ op maandag. De kersverse Premier League speler Alireza Jahanbakhsh was even terug bij zijn oude club.

Jahanbakhsh is nog steeds erg blij met zijn transfer naar Brighton. "Ja ik ben er nog steeds erg blij mee. Ik heb heel lang over deze stap nagedacht. Na dit seizoen moest ik beslissen wat mijn volgende stap moest gaan worden. Uiteindelijk is het Brighton geworden."

Toch overheerst niet alleen blijdschap bij de Iraniër: "Om eerlijk te zijn was het moeilijk om Nederland te verlaten. Ik heb het hier enorm naar mijn zin gehad. Het zijn mooie jaren geweest voor mij. Maar ik wilde ook een volgende stap maken om mijn doelen te bereiken."

En zo stond Jahanbakhsh dan weer even op het veld bij AZ en dat zou zo maar vaker kunnen gebeuren. "Het is zeker geen afscheid. Ik zal de club blijven bezoeken als ik daarvoor de tijd heb. Het is altijd leuk om de jongens te zien", besluit de aanvaller met een glimlach op zijn gezicht.