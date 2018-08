Deel dit artikel:











Winnaar Ajax- Standard naar Praag of Kiev in play-offs Foto: Pro Shots / Toin Damen

AMSTERDAM - Als Ajax wint van Standard Luik over twee wedstrijden dan gaat de ploeg door naar de play-offs voor een ticket in de groepsfase van de Champions League. In die play-offs is de winnaar van het duel tussen Slavia Praag en Dynamo Kiev de tegenstander.

Dat werd vanmiddag duidelijk bij de loting voor die play-offs door de UEFA. Die wedstrijden worden gespeeld op 21/22 en 28/29 augustus. Ajax speelt de eerste wedstrijd thuis Om zover te komen moet Ajax morgenavond het eerste duel met Standard Luik goed af sluiten en na de return van volgende week als winnaar uit de bus komen. Lees ook: De Wit en Ekkelenkamp mee naar Luik