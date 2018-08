Vrachtwagenchauffeur redt moeder en kinderen uit auto in sloot

STOMPETOREN - De Beverwijkse vrachtwagenchauffeur Stefan van Leeuwen twijfelde geen moment, toen hij vanochtend een auto in het water zag liggen bij de Oterlekerweg in Stompetoren. Hij redde met andere omstanders twee kinderen en een moeder uit de auto. Hierna moest hij zelf naar het ziekenhuis worden gebracht, omdat hij bij de reddingsactie zijn enkel flink verzwikte.

"Op het moment dat ik aan het rijden was, zag ik opeens die auto in het water liggen. Ik had niet gezien wat er precies gebeurd was, maar ik zag allemaal mensen rennen", vertelt Stefan van Leeuwen vlak na zijn reddingsactie aan NH Nieuws. Dit was voor hem het teken om zijn vrachtwagen in de berm te parkeren en ook naar het water te rennen.

Met ongeveer vijf man sprongen ze de sloot in. Binnen in de auto zaten twee kinderen en een moeder, alle drie in wilde paniek. De auto lag op zijn zijkant en moest tegengehouden worden, om te voorkomen dat hij niet ondersteboven kwam komen te liggen.

Verstijfd

Van Leeuwens voeten zakten steeds dieper weg in de modder, in een poging de auto op zijn plek te houden. Door de zwaarte van de auto begaf zijn enkel het op een gegeven moment. Maar vastberaden werkte Van Leeuwen door en haalde de kinderen uit de auto. Vervolgens werd de moeder uit de auto gered.

Op de kant werd de vrachtwagenchauffeur door de oma van de kinderen bedankt. "De moeder en de kinderen waren helemaal in shock. Verstijfd", aldus Van Leeuwen. Na de reddingsoperatie is de chauffeur naar het ziekenhuis gebracht voor zijn enkel, die wonder boven wonder niet gebroken is.

Wat als...

Zelf moet de redder in nood ook nog bijkomen van de onverwachte actie. "Ik ben wel geschrokken. Ik besef wel dat ik ze eruit heb gehaald, maar dat besef dat het goed is afgelopen is nog een beetje ver in het achterhoofd", legt hij uit. Ook de vraag 'wat er was gebeurd als ik niet was langsgereden', spookt door het hoofd van de vrachtwagenbestuurder.

Hoe de auto in het water terecht is gekomen, is niet bekend.