Deel dit artikel:











Wietkwekerij in kas boerenbedrijf Heemskerk gevonden Foto: HFV Photo Services

HEEMSKERK - Achter een boerenbedrijf in Heemskerk is gisteren in een kas een wietkwekerij gevonden. Er stonden 150 hennepplanten in volle bloei.

Toen politieagenten bij een agrarisch bedrijf aan de Noordermaatweg in Heemskerk liepen, roken zij bij vlagen een duidelijke hennepgeur. De lucht bleek uit een soort kas te komen die 150 meter achter het bedrijf in het land stond. In de kas, een bouwsel van 30 meter lang met gaasdoek dat over stijgerbuizen was getrokken, zagen de agenten 150 hennepplanten in de volle grond. De planten stonden in volle bloei. In de kas werden geen lampen, filters of andere technische apparaten gebruikt. De politie heeft de hennep in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden.