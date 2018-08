Warmenhuizen weer in de ban van kermishits: ''Geef ons bier, hé barman"

WARMENHUIZEN - Het is inmiddels een mooie traditie in Warmenhuizen: de kermishits van bezoekers van Bolletjescafé De Klok. De met veel enthousiasme gemaakte videoclips - van uiteenlopende kwaliteit - staan weer op YouTube.

Daarmee is de wedstrijd om welk team dit jaar de grootste kraker over bier drinken en feestvieren heeft gemaakt, van start gegaan. NH Nieuws zet de inzendingen voor de zomerhit van dit jaar op een rij:

Team Beer2Beer heeft het nummer Leef (André Hazes) op geheel eigen wijze gecoverd:

Groep Knalbezoep met Maak me gek (Gerard Joling):

Pilsiecatdolls met Dangerous Love (Fuse ODG):

Flipkippen met Roll over Beethoven (The Rolling Stones):

The Four Dykers met Gimme Some Lovin (The Spencer Davis Group):

Droenboys met Chumbawamba (Tubthumping):

Sikker Six met Geef ons bier hé Barman (Eddy Grant):