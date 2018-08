Deel dit artikel:











Gezochte man met onvoltooide celstraf slaat met boeien om op vlucht Foto: Shutterstock

HEERHUGOWAARD - Toen de politie gisteren even niet keek, greep een 21-jarige man gisteren zijn kans en vluchtte - met boeien en al om - de politieauto uit. Hij rende een wijk in Heerhugowaard in, maar kwam niet ver en werd voor een tweede keer aangehouden. De man moet nog een gevangenisstraf van bijna een maand uitzitten.

Per toeval werd de man door de politie gezien. De agenten reden gisteren naar het Cornusplantsoen in Heerhugowaard voor een andere zaak: een man met wie het niet goed zou gaan, omdat hij drugs had gebruikt. Herkennen

Terwijl de politie met de drugsgebruiker sprak, liep de 21-jarige gezochte man langs. Agenten herkenden hem vanwege de openstaande celstraf van 28 dagen en sloegen hem in de boeien. Ondertussen kwam de drugsgebruiker op de agenten af. Hij schopte een scène, waardoor de politie vergat om de gearresteerde man in de gaten te houden. Die greep zijn kans en sprong, met handboeien en al om, de auto uit. Tasje

Er werd een Burgernetmelding verspreid, waarin mensen werd gevraagd uit te kijken naar een man met handboeien. Op de Rudbeckialaan, richting Larixplantsoen, zag een politieagent met diensthond de man lopen. De gezochte man werd voor de tweede keer gearresteerd. Hij had ook nog een tasje bij zich met daarin hasj en mdma.