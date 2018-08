Frisse wind door provincie: vanaf donderdag flinke regenbuien

NOORD-HOLLAND - Het was even doorbijten, maar vanaf deze week komt er definitief een einde aan de lange droogte. Volgens Jan Visser zou het donderdag - vandaag en morgen zijn er nog temperaturen boven de 30 graden - al los kunnen barsten met flinke buien en onweer.

"De hitte van vandaag zet zich nog even door tot morgen en woensdag, maar daarna gaat er een frisse wind door Noord-Holland waaien", legt Visser uit. "Dit 'koufront' zorgt voor hevige buien die wel tot 10 millimeter regen kunnen zorgen. Lokaal kan dat zelfs meer zijn." De temperaturen zijn rond de 22 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar.

Wie denkt dat dit de enige regenbuien zijn, komt bedrogen uit. Visser verwacht dat de kans op neerslag tot half augustus hoog blijft. "Er kan zo'n 50 tot 60 millimeter vallen en dat is genoeg om de ergste opgebouwde droogte op te lossen."

Om al het watertekort in Nederland bij te vullen, is de verwachte regenval nog niet genoeg. "Daar hebben we een ouderwetse regenmaand voor nodig", besluit Visser, en dat zit er voorlopig nog niet in.