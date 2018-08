Deel dit artikel:











18-jarige man gewelddadig van telefoon beroofd in Schagen Foto: Shutterstock

SCHAGEN - Een 18-jarige man uit Den Helder is gistermiddag in Schagen op een gewelddadige manier beroofd. Zijn telefoon is van achteren plotseling uit zijn broekzak gejat.

De 18-jarige man had het gevoel dat hij gevolgd werd, toen hij met zijn fiets bij de stoplichten aan de Julianaweg in Schagen stond. Kort hierop werd hij bij zijn keel gegrepen en werd zijn mobiel uit zijn broekzak gejat. De dader is volgens het slachtoffer een stevig gebouwde man met rood krullend haar. Hij droeg witte schoenen en heeft een zwarte tatoeage in zijn nek. De politie is op zoek naar getuigen.