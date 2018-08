Maaltijdmuur op proef bij OLVG

AMSTERDAM - Bezoekers, medewerkers en patiënten van het OLVG in Amsterdam Oost kunnen sinds kort eten halen uit een maaltijdmuur. De gekoelde muur bevat onder andere verse sappen, salades en kant-en-klaar maaltijden.

De maaltijdmuur is een proef in samenwerking met Albert Heijn en loopt tot eind augustus. Het OLVG is het eerste ziekenhuis waar de AH Maaltijdmuur in de praktijk wordt getest. Eerder is de maaltijdvoorziening uitgeprobeerd in het Zaanse hoofdkantoor van de supermarktketen.

Extra service

'De maaltijdmuur is een extra service voor bezoekers en medewerkers', aldus Eric Holm, facilitair manager van OLVG. 'In de nachtelijke uren zijn onze restaurants gesloten. We zien dat bezoekers en vooral personeel dan vaak toch trek hebben in eten of drinken. De maaltijdmuur biedt hiervoor een mooie oplossing'.

Zo vers mogelijk

In de automaat vind men verse sappen, flessen water, wraps en complete avondmaaltijden. Het eten kan in een magnetron opgewarmd worden en betalen gaat via PIN. De producten in de automaat zijn zo vers mogelijk.

Ook voor het personeel kan het op bepaalde momenten een uitkomst zijn, aldus het ziekenhuis. Patiënten krijgen de gebruikelijke service aan bed. Eind augustus moet duidelijk worden of de proef een vervolg krijgt. Bedrijven en instellingen die de maaltijdmuur willen uitproberen kunnen zich melden bij Albert Heijn.