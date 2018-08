Deel dit artikel:











Vrouw tijdens oversteken aangereden door auto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

HILVERSUM - Een fietsende vrouw is vanochtend op de Diependaalselaan in Hilversum aangereden door een auto. Volgens ooggetuigen ging het om een oudere dame, die probeerde de drukke weg over te steken. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Utrechtseweg. De vrouw werd tijdens het oversteken geramd door een auto, waarna ze door een toegesnelde ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Door het ongeval was een deel van de Diependaalselaan tijdelijk dicht.