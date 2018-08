Deel dit artikel:











De Wit en Ekkelenkamp met Ajax naar Luik Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

AMSTERDAM - Ajax is met 22 spelers vertrokken naar Luik, waar de ploeg van coach Erik ten Hag dinsdagavond de eerste wedstrijd tegen Standard speelt. Kasper Dolberg ontbreekt nog in de selectie. De Deense spits heeft nog altijd last van een buikblessure. Dani de Wit en Jurgen Ekkelenkamp (foto) zijn opgenomen in de wedstrijdselectie.

Daley Blind zit ook bij de groep. De verdediger, die deze zomer van Manchester United weer terugkeerde naar Ajax, heeft geen blessure overgehouden aan zijn botsing met doelman Kostas Lamprou tijdens de verloren oefenwedstrijd vorige week tegen VfL Wolfsburg. Blind greep weliswaar even naar zijn heup en werd ook direct gewisseld, maar dat was volgens afspraak. Ajax speelt dinsdag om 20.00 uur tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. De Duitser Tobias Stieler is de scheidsrechter. Volgende week dinsdag volgt de return in de Johan Cruijff ArenA. Mocht het Ajax lukken Standard te verslaan dan is een plaats in de play-offs voor een Champions League-ticket een feit. Mocht Ajax verliezen dan gaan de Amsterdammers door in de groepsfase van de Europa League. De volledige selectie:

Andre Onana

Kostas Lamprou

Benjamin van Leer

Matthijs de Ligt

Rasmus Kristensen

Nico Tagliafico

Max Wöber

Daley Blind

Noussair Mazraoui

Frenkie de Jong

Lasse Schöne

Donny van de Beek

Carel Eiting

Hakim Ziyech

Dusan Tadic

David Neres

Zakaria Labyad

Klaas Jan Huntelaar

Noa Lang

Kaj Sierhuis

Dani de Wit

Jurgen Ekkelenkamp