Oud-Ajacied Özbiliz gaat bij Willem II spelen

AMSTERDAM - Aanvaller Aras Özbiliz staat voor een terugkeer in de eredivisie. De 28-jarige vleugelspits traint vanaf maandag mee met Willem II, dat Özbiliz voor een jaar wil huren van de Turkse topclub Besiktas. De oud-speler van Ajax heeft van Besiktas al toestemming gekregen om naar Tilburg te gaan.

Willem II is bezig om het papierwerk op orde te krijgen, zodat Özbiliz kan gaan voetballen voor de ploeg van de nieuwe trainer Adrie Koster. Willem II begint de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.

Özbiliz werd geboren in Turkije, maar is international van Armenië. Hij verhuisde met zijn familie al op jonge leeftijd naar Nederland, waar hij via Hollandia Hoorn in de jeugdopleiding van Ajax terecht kwam. De aanvaller speelde tussen 2010 en 2012 bijna veertig duels in de Amsterdamse hoofdmacht. Özbiliz kwam daarna uit voor onder meer de Russische clubs Koeban Krasnodar en Spartak Moskou.