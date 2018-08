Beheer Dorpsweide van gemeente naar inwoners Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - De inwoners van Wijk aan Zee hebben het beheer van de Dorpsweide overgenomen van de gemeente. Wethouder Brigitte van den Berg en Philip van Noort, voorzitter van Stichting Behoud Dorpsweide, hebben hiervoor een formele overeenkomst getekend.

Het is vooralsnog voor een proefperiode van twee jaar. De gemeente Beverwijk wil de inwoners van Wijk aan Zee meer zeggenschap geven over het gebruik over hun Dorpsweide. De stichting pakt de rol van tussenpersoon tussen de verschillende gebruikers op. Zowel de gemeente als de stichting hopen dat de communicatie tussen de gebruikers efficiënter verloopt.

Eind 2019 wordt het project geëvalueerd om te kijken of het beide partijen bevalt en of deze beheersvorm moet worden voortgezet. De noodzakelijke wet- en regelgeving, zoals het afgeven van vergunningen voor evenementen, blijft via de gemeente lopen.