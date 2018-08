LIVE: NH Events bij een zonovergoten landbouwshow

OPMEER - Trek kaplaarzen aan, zadel de paarden en start de tractoren: Opmeer maakt zich namelijk op voor de jaarlijkse Landbouwshow. De gehele dag staat in het teken van landbouw en NH Events is daar live bij aanwezig.

Altijd al willen weten wat een schapendrijver doet? Waar een goede koe aan moet voldoen? En of tuigpaarden een apart ras zijn? Dan is het een slim idee om naar de Facebookpagina van NH Events te gaan, waar we op de Landbouwshow in de wereld van het boeren buitenleven stappen.

We lopen een rondje over het terrein, spreken verschillende experts op het gebied van landbouw en wagen misschien zelf ook een ritje op een tractor. Om 12.00 uur en 13.00 kun jij vanuit je luie stoel meegenieten.