Louis van Gaal gemist bij Zomergasten? Kijk hier enkele hoogtepunten terug

NOORD-HOLLAND - De man die AZ kampioen maakte in 2009 en grote successen behaalde met Ajax was gisteravond te gast bij het tv-programma Zomergasten. Voor wie het gemist heeft, zet NH Nieuws wat opvallende fragmenten op een rijtje.

De 66-jarige Van Gaal liet in het interview van drie uur weten dat het 'voor 90 procent zeker' is dat hij stopt als coach. "Maar ik kan nog niet helemaal zeggen dat ik met pensioen ben'', hield hij een slag om de arm.

Titanic

Van Gaal begon de uitzending met een fragment uit de beroemde film Titanic, waar hij een belangrijke levensles uit trok:

John F. Kennedy

Even later liet hij een stukje zien over de moord op John F. Kennedy. De dood van de Amerikaanse president maakte op de jonge Van Gaal destijds nog meer indruk dan de dood van zijn eigen vader:

Mariah Carey

Ook zangeres Mariah Carey kwam nog aan bod in het gesprek met Van Gaal. Haar nummer Hero heeft hem diep geraakt: