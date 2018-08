Verlies voor DSS, nog steeds hoop op play-offs

HAARLEM - De strijd om de play-offs in de hoofdklasse van het honkbal is in volle gang. Met nog zes wedstrijden te gaan doet DSS slechte zaken door te verliezen van directe concurrent Twins: 4-8.

DSS promoveerde twee jaar geleden naar het hoogste niveau, sindsdien hoopt de club op een plek in de play-offs. Zondag bleek Twins echter te sterk en zo werd het drieluik tegen de ploeg uit Oosterhout negatief afgesloten. Trainer Jerry Breek baalt: "We hadden wat speling voor onszelf kunnen creëren vandaag. Twee gelukkige hits van de tegenstander zorgden voor de 4-7. Ze vallen er precies tussen. Die pech hadden we vandaag en helaas is dat niet de eerste keer."

De hoop is echter nog niet verloren voor de Haarlemmers. Er staan nog twee drieluiken op het programma tegen Quick Amersfoort en Silicon Storks, de laagst genoteerde ploegen. Zes keer winnen betekent een plek in de play-offs. "We hebben het nog in eigen hand. Ik zie het nog wel gebeuren", besluit Breek.