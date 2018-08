Deel dit artikel:











Bijzonder: Tientallen badgasten helpen bij zoektocht Duits jongetje (5) op strand Julianadorp Foto: Mike Koenekoop

JULIANADORP - Op het strand bij Julianadorp was vanmiddag een bijzondere reddingsactie. Tientallen strandgangers hielpen in de zee hand in hand mee met zoeken, nadat bleek dat een 5-jarig Duits jongetje kwijt was. Het kereltje is ongedeerd gevonden en herenigd met zijn ouders.

De vader van het jongetje zag hem in de golven duiken en niet meer bovenkomen, meldt het Algemeen Dagblad. De reddingsdiensten rukten massaal uit, waarna strandgangers besloten te helpen met zoeken door een menselijke slinger in de zee te maken. De Koninklijke Nederlandse Reddingsbrigade coordineerde de redding. #Julianadorp. Zoektocht naar 5-jarig jochie. Prachtige samenwerking met @KNBRD en @DePolitieheli en niet te vergeten het publiek. Jongetje gezond aangetroffen en herenigd met zijn ouders! pic.twitter.com/TnAgO8myGB — Mike Koenekoop (@mikekoenekoop) August 5, 2018 Kippenvel

De jongen werd na drie kwartier een paar kilometer verderop ongedeerd gevonden. Een Helderse fotograaf zegt tegen het AD dat de bemanning van de reddingshelikopter dit goede nieuws met de badgasten deelde via de luidspreker en honderden mensen begonnen te applaudisseren. "Hartverwarmend. Ik krijg er nog steeds kippenvel van", aldus Peter van Aalst. Verder vertelt hij over de hereniging van het jongetje met zijn ouders: "De moeder zakte vrijwel meteen door de knieën. Vermoedelijk van de spanning en ontlading. Daarna omhelsde ze haar zoontje en volgde een gezinsknuffel." Ook de politie laat via Twitter weten dankbaar te zijn voor de mooie actie. "Namens de crew van de politieheli willen wij iedereen die hier bij betrokken is geweest onwijs bedanken! Het zag er vanuit de lucht erg professioneel uit."