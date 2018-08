Noord-Hollanders hebben het heet in Portugal: "Zonnen is géén pretje!"

NOORD-HOLLAND - Hijg hijg, puf puf; wat hebben we het warm in ons land, tijdens deze tweede officiële hittegolf. In Portugal is het nog tien graden heter en daar weten deze Noord-Hollanders alles van. "Fotomodel zijn en poseren in een zwarte pantalon met 42 graden: géén pretje kan ik je vertellen!"

De temperaturen in Zuid-Europa kunnen oplopen tot 47 graden, er is gevaar voor bosbranden en de Portugese overheid adviseert om binnen te blijven op het heetste moment van de dag.

"Dat doe ik dan maar. Het is mijn eerste keer in Lissabon, maar ik heb nog niets gezien hier op mijn vrije dag. Het is veel te hot!" Het Alkmaarse model Linda Ruck (31) is gewend om te reizen voor fotoshoots, maar veel onhandiger had deze sessie in het zuiden van Portugal niet gepland kunnen zijn. Voor een Duitse kledingcatalogus hijst ze zich namelijk dagelijks in de nieuwste herfstkleding. "Ik moet zwarte pantalons aan, shirts met lange mouwen; sjaaltjes erop en jasjes erover. De perfecte outfit voor tijdens een hittegolf", vertelt ze cynisch aan NH Nieuws.

Hete föhn

Roadtrippers Patricia Kouwenberg (25) uit Alkmaar en haar vriend Davey Zuiderveld (26) uit Heemskerk rijden met de auto van plek naar plek in Portugal. Ze zijn nu in Batalha en vooral druk bezig met het ontwijken van de zon. "Het is 43 graden. De wind voelt echt alsof er een hete föhn op je hoofd staat en in de zon liggen is al helemaal geen pretje!"

Geen terrasjes

Waar terrasjes zitten voor velen een belangrijk onderdeel is van hun vakantie, zit dat er nu even niet in voor Patricia en haar vriend. "We eten binnen. De Portugezen trouwens ook, voor een ventilator." Hoe komen ze deze Noord-Hollanders de hitte door? Model Linda: "Mijn haar mag niet nat worden en mijn make up moet goed blijven zitten, daarom is er telkens een heel team bezig om me te schaduwen met zwarte paraplu's en droog te waaien met reflectieschermen en waaiers. Én ik moet elke dertig minuten verplicht een halve liter water adten! Verder is het vooral binnenblijven. Het is mijn eerste keer in Portugal en ik heb nog precies niets gezien; het is veel te hot!"

Patricia en haar vriend plannen de tripjes voor 's ochtends vroeg en drinken heel veel water. "Langs de kust is het nog een beetje te doen, dankzij het briesje. Alleen heeft een frisse duik in de zee weinig zin. Je bent binnen no time droog."

Na dinsdag wordt het koeler in Portugal.