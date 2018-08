Hockeyvrouwen voor de elfde keer wereldkampioen

AMSTERDAM - LONDEN De Nederlandse vrouwen hockeyploeg is voor de elfde keer wereldkampioen geworden. In de finale van het WK in Londen versloeg de ploeg van Alyson Annan Ierland met 6-0. Bij de rust ging Oranje al met 4-0 aan de leiding. Het was voor Nederland de zestiende WK-finale. Ierland kwam nog nooit zo ver.

De tribunes werden dan ook bevolkt door heel veel Ieren, die gisteren en vandaag naar Londen afreisden om dit feestje mee te maken. Ze kwamen alleen bedrogen uit want het klasseverschil was wel erg groot.

Welten opent de score

Lidewij Welten opende in de zevende minuut de score. Kelly Jonker verdubbelde vroeg in het tweede kwart de voorsprong. Kitty van Male en Malou Pheninckx scoorden ook nog voor rust. Opnieuw Welten en Caia van Maasakker (strafcorner) namen de doelpunten in de tweede helft voor hun rekening.

De weg naar de titel

De ploeg van coach Alyson Annan versloeg in de poulefase alle tegenstanders met zeer ruime cijfers. In de kwartfinale versloeg Nederland al olympisch kampioen Engeland. In de halve finale had Oranje het lastiger, maar won wel van Australië na shoot-outs.

Lees ook: Oranje via shoot-outs naar finale WK hockey

Australië was vier jaar geleden de tegenstander in de gewonnen finale in Den Haag. Ierland won dit jaar in de halve finale, net als Nederland na shoot-outs, van Spanje. Het toernooi toonde aan dat het Nederlandse vrouwenhockey op dit moment op eenzame hoogte staat in de wereld.

Monsterscore is record

Oranje vestigde ook een record door de wereldtitel met 6-0 te winnen. Nooit eerder werd met zo'n grote uitslag de finale gewonnen. De grootste uitslag tot nu toe werd in 1986 behaald tegen Duitsland: 3-0.

200e interland Eva de Goede

Voor Amsterdam-speelster Eva de Goede was het helemaal een speciale wedstrijd, want het was haar tweehonderdste interland. "Dit is echt waanzinnig. We begonnen zo goed. Alleen het vierde kwart was misschien iets minder", aldus De Goede na afloop in een eerste reactie aan de NOS. Ze weet nog niet of ze doorgaat als international.