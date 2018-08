Duitser leidt uitduel van Ajax tegen Standard Luik

AMSTERDAM - Ajax krijgt in de eerste wedstrijd tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League te maken met de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler.

De Duitse arbiter krijgt assistentie van landgenoten Marco Achmüller, Christian Gittelmann en de vierde man is Harm Osmers. Stieler floot nog niet eerder een wedstrijd van Ajax.

De wedstrijd in Luik begint dinsdag om 20.00 uur. De return een week later gaat om 20.30 uur van start in de Johan Cruijff ArenA.