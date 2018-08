Deel dit artikel:











3x3 Basketballers Amsterdam stranden tegen team Gagarin

AMSTERDAM - PRAAG De 3x3 basketballploeg uit Amsterdam is er niet in geslaagd om de laatste vier te halen bij de Prague Masters, onderdeel van de 3x3 World Tour. In de kwartfinale was de jonge Russische ploeg, die onder de naam Gagarin speelt, met 9-15 te sterk.

In de poule hadden Aron Royé, Dimeo van der Horst, Sjoerd van Vilsteren en Jesper Jobse eerder afgerekend met het Tsjechische Brno (19-15) en het Poolse Gdansk (16-13). De Amsterdammers begonnen als de nummer vier aan het toernooi van de 3x3 World Tour. Die plaats dankten ze aan hun tweede plaats in het Japanse Utsunomiya. In juni won het viertal als officiële nationale ploeg nog zilver op het WK in Manilla. Lees ook: Zilver voor 3x3 basketballers op WK