Van Rijsselberghe en Badloe starten WK sterk

TEXEL - AARHUS Texelaar Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe hebben zich op de eerste dag van het WK windsurfen in de RS:X-klasse direct van voren laten zien. Beiden wonnen een race voor de kust van de Deense stad Aarhus en eindigden een keer als tweede. Zowel Van Rijsselberghe als Badloe zette ook een minder resultaat neer, met respectievelijk de veertiende en elfde plek. Maar aan het eind van alle races mag het slechtste resultaat worden geschrapt.

De Fransman Louis Giard gaat na drie races aan kop met twee punten. Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe en Badloe staan beiden op drie punten.

Van Rijsselberghe keek terug op een geslaagde start. "Het ging lekker", zei hij. "Ik ben eigenlijk wel blij. De laatste race ging wat minder, maar over het algemeen heb ik wel een lekker dagje gevaren. Ik voel me goed, we hadden een lekker windje, dus we mogen niet klagen."

Van Rijsselberghe en Badloe trainen samen, maar zijn ook elkaars concurrenten voor het ene startbewijs dat Nederland op dit onderdeel heeft voor de Olympische Spelen over twee jaar in Tokio. Ze mochten van het Watersportverbond hun eigen selectieprocedure opstellen. Van Rijsselberghe en Badloe hebben afgesproken dat degene die op de drie WK's tot aan de Spelen het beste presteert naar Tokio gaat.

Vorig jaar eindigde Van Rijsselberghe als achtste op het WK. Badloe wist zich toen niet voor de medalrace te plaatsen.