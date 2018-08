Zee van Staal heeft opknapbeurt nodig

WIJK AAN ZEE - Het is een imposant gezicht, de beelden van staal in het duingebied bij Wijk aan Zee tegen het decor van Tata Steel die samen 'de Zee van Staal' vormen. Maar wie dichterbij komt, ziet dat een aantal kunstwerken een opknapbeurt nodig heeft.

Nikki Kröder, die als vrijwilliger rondleidingen geeft, vindt dat daar niet te lang mee moet worden gewacht. "Anders gaat het werk van al die kunstenaars teloor en dat zou doodzonde zijn."

De beelden staan er sinds 1999. Ter gelegenheid van de viering 'cultureel dorp van Europa' liet Wijk aan Zee dat jaar elf kunstenaars uit elf verschillende dorpen een beeld van staal maken. De beelden werden in elkaar gezet op het terrein van Tata Steel, dat destijds nog Hoogovens heette. Ze zouden er tijdelijk komen te staan, maar in 2003 is besloten ze niet weg te halen. Er zijn toen ook twee beelden van Nederlandse kunstenaars aan toegevoegd.

Inspiratiebron

Voor Nikki is de Zee van Staal een inspiratiebron. Ze zou het dan ook vreselijk vinden als het park langzaam vergaat. "Je ziet gewoon dat door de wind, de zee en de industrie in de directe omgeving sommige beelden zijn aangetast. Deze zijn toch wel een beetje aan renovatie toe. Ik hoop dat daar snel mee kan worden begonnen."

Michel Jansen, vrijwilliger van het eerste uur, is het met Nikki eens, maar vraagt zich af of dat op korte termijn kan gaan lukken. "Dan moeten er best veel mensen bij elkaar komen en het is natuurlijk ook een kwestie van geld."