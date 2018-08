Kat Luuk mogelijk vergiftigd: "Het maakt me boos en triest"

HEERHUGOWAARD - Bart van Asseldonk uit Heerhugowaard kan het nog steeds niet geloven. Afgelopen week moest hij na zes jaar afscheid nemen van zijn geliefde kat Luuk. Het lijkt erop dat zijn kat is vergiftigd.

"Het maakt je natuurlijk boos, verdrietig en triest. Het is gewoon onnodig", zegt Bart die terugkijkt op een bewogen week. Want ook een andere kat van hem werd tot twee keer toe met vergiftigingsverschijnselen afgevoerd met de dierenambulance. Deze kat wist gelukkig te overleven.

Er gaan geruchten dat er vergiftigde sponsjes door iemand her en der in Rivierenwijk zijn achtergelaten. Bart had graag de officiële oorzaak van de dood van Luuk geweten, maar heeft geen autopsie laten doen omdat het veel geld kost.

Meerdere gevallen

De dierenkliniek Middenwaard heeft meerdere meldingen binnengekregen van dode dieren in de wijk. Onder meer een overleden hond en dode vogels. De kliniek sluit vergiftiging zeker niet uit, maar wijst op de website ook op mogelijke natuurlijke oorzaken als botulisme of blauwalg.

Hoe dan ook, volgens Bart moeten baasjes goed opletten en desnoods katten binnenhouden. Dat doet hij nu ook.