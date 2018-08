Deel dit artikel:











Kijk terug: Horizontoer op Texel Foto: API

TEXEL - Ze reizen per schip over de Waddenzee en meren dan aan bij de verschillende eilanden. Dit weekend was Texel aan de beurt om de Horizontoer te ontvangen.

In het centrum van Den Burg vonden er allerlei optredens plaats. Het artiestengezelschap speelde op straat en in café's. Gisteren was NH Events er live bij. Een compilatie van die uitzending kun je hierboven terugkijken.