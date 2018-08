Deel dit artikel:











Grote zoekactie naar mogelijke drenkeling in recreatiegebied Zuid-Scharwoude

ZUID-SCHARWOUDE - In een recreatiegebied in Zuid-Scharwoude is vanmiddag door duikers van de brandweer gezocht naar een mogelijke drenkeling. Na ruim een uur werd de zoekactie gestaakt. Er werd niemand gevonden.

De duikers zochten in het recreatiegebied Geestmerambacht. Getuigen zouden hebben gehoord dat iemand om hulp riep. De zaak wordt nu overgedragen aan de politie. Agenten gaan nog met een speurhond in het gebied zoeken. Voor zover bekend wordt er niemand vermist.