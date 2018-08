Deel dit artikel:











Flesjes, condooms en een partytent in Amsterdamse grachten na Canal Parade Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen

AMSTERDAM - Na de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam is vandaag begonnen met het schoonmaken van de grachten. Daar ligt meer troep in dan voorgaande jaren. Ook op de kant ligt veel rommel, aldus waterbeheerder Waternet.

Door het mooie weer waren mensen eerder op de been en gingen de feestvierders langer door dan andere jaren, denkt Waternet. De grachten zijn "behoorlijk smerig". Behalve de te verwachten flesjes, bekertjes en verpakkingen, werden ook veel condooms gevonden en er werd zelfs een partytent uit het water gevist. Het lukt niet om alle rommel in een dag uit het water te halen. In de grachten liggen nog veel bootjes en vuil dat daartussen belandt is onbereikbaar voor de opruimploeg.