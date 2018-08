Man mishandeld na heftige verkeersruzie bij Oudkarspel

OUDKARSPEL - Een 28-jarige automobilist uit Heerhugowaard is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersruzie op de N245 ter hoogte van Oudkarspel. Twee mannen zijn aangehouden.

Volgens de politie reed het slachtoffer over de N245 toen er achter hem een auto aan het bumperkleven was. Bij een stoplicht ging het slachtoffer met zijn auto naast degene staan die aan het bumperkleven was en sprak de bestuurder door het raam aan op zijn rijgedrag.

Een man die achterin de auto zat, stapte daarna uit en sloeg de 28-jarige uit Heerghugowaard. De man stapte daarna uit en er volgde een worsteling. De man uit Heerhugowaard viel. Toen hij op de grond lag, werd hij geslagen en geschopt door bestuurder en de andere inzittende.

Ziekenhuis

De man uit Heerhugowaard had na de mishandeling een wond bij zijn oogkas. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De inzittende en de bestuurder van de andere auto zijn later aangehouden in Alkmaar. Het gaat om mannen van 20 en 21. Een 15-jarig meisje dat ook in de auto zat werd eveneens aangehouden, maar is later vrijgelaten.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Wie heeft gezien wat er is gebeurd, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.