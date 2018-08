Deel dit artikel:











Kermis Oostzaan gesloten na vechtpartij Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

OOSTZAAN - De kermis in Oostzaan is gisteravond vanwege een vechtpartij voortijdig stopgezet door locoburgemeester Rosemarijn Dral. Zeker twee mannen kregen tijdens de ruzie klappen. Er is iemand aangehouden.

De vechtpartij ontstond na middernacht op het Hannie Schaftplein. "De locoburgemeester dacht: 'dit loopt uit de hand'. De kermis moest vanwege de openbare orde en veiligheid dicht", zegt een woordvoerder van de gemeente. Eigenlijk zou de kermis tot 2.00 uur open blijven. Volgens een politiewoordvoerder werden twee mannen geslagen. Wat daaraan vooraf ging, is niet duidelijk. Degene die de klappen uitdeelde, is aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De slachtoffers hadden vanmorgen (nog) geen aangifte gedaan. Kermis open

Vandaag gaat de kermis gewoon weer open. Bezoekers kunnen er van 15.00 uur tot 00.00 uur terecht. Of er na gisteren extra veiligheidsmaatregelen worden genomen, is niet bekend. "We houden nauw contact met de politie", zegt de gemeentewoordvoerder.