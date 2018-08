Deel dit artikel:











Gewapende overval op winkel Zaandam: eigenaar bedreigd met mes Foto: Politie

ZAANDAM - Op een winkel in Zaandam is gisteren een overval gepleegd. De overvaller bedreigde de eigenaar van de zaak met een mes. Er is geld meegenomen.

De overval was gistermiddag op een telecomwinkel op de A.F. de Savornin Lohmanstraat. De overvaller, een man, kwam rond 15.40 uur met een vrouw de winkel binnen. Terwijl de vrouw aan het rondkijken was, wilde de man geld wisselen. Toen de eigenaar geld tevoorschijn haalde, werd hij door de overvaller bedreigd met een mes. Nadat er geld was buitgemaakt, ging de man ervandoor. De vrouw was toen al weg. Vermoedelijk heeft ze de winkel tijdens de overval verlaten. Achter overvaller aan

De eigenaar van de winkel ging achter de overvaller aan en zag hem achter in een auto met Italiaans kenteken stappen. Het is onduidelijk of de vrouw ook in het voertuig zat. De auto, een Citroen C3, reed weg in de richting van de Peperstraat. Wie gistermiddag in de buurt van de overval iets verdachts heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.