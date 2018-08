Deel dit artikel:











Gewonde bij brand in vaatwasser Uithoorn Foto: Inter Visual Studio / Laurens Niezen

UITHOORN - In Uithoorn is gisteravond brand geweest in een vaatwasser in een woning. Een gewonde moest door ambulancepersoneel worden nagekeken. Diegene had rook ingeademd, meldt de brandweer.

De brand brak rond 23.00 uur uit aan de Brunel. De keuken raakte door de brand beschadigd.