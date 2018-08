Agressieve man aangehouden na mishandeling politieagente in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 40-jarige man uit Amsterdam is vandaag aangehouden, omdat hij een politieagente heeft mishandeld, beledigd en belemmerd. Daarnaast had de man nog een onafgemaakte gevangenisstraf en een schadevergoeding van 24.000 euro openstaan.

De politie kwam bij de man op de stoep na een melding van een vechtpartij. Eenmaal bij zijn huis wilde de man niet dat de politie zijn woning aan de Ortheliusstraat binnenkwam.

De 40-jarige man bleef de politieagenten tegenhouden. Hierbij sloeg hij een politieagente, die hierdoor een lichte verwonding aan haar arm oploopt.

Ploertendoder

De man werd aangehouden. Toen hij in de boeien is geslagen, begon hij erop los te schelden. De man werd naar het politiebureau gebracht, waardoor de politie de woning kon doorzoeken. Hier trof de politie een ploertendoder aan, een dodelijk slagwapen dat verboden is in Nederland.

Op het politiebureau bleek dat de man nog een gevangenisstraf van 21 dagen open had staan en nog een schadevergoeding moet betalen van 24.000 euro.