Bestuurder voorkomt beroving van 80-jarige man in Den Helder Foto: Shutterstock

DEN HELDER - Een automobilist heeft vanmiddag in het duingebied van Den Helder kunnen voorkomen dat een 80-jarige man werd beroofd door drie jongens. De politie is nog op zoek naar de te hulp geschoten bestuurder, meldt de politie via Facebook.

Een 80-jarige man reed vanmiddag op zijn booster door het duingebied, in de richting van de Badhuisstraat. Ter hoogte van het ruiterpad werd de oudere man door drie jongens tegengehouden. Na een korte worsteling weet een passerende automobilist de vier mensen uit elkaar te trekken, waarna de jongens via het ruiterpad vluchtten. De politie is nog op zoek naar de behulpzame automobilist en andere getuigen.