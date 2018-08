Deel dit artikel:











Telstar scoort 13 keer bij 100-jarig bestaan De Kennemers Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

BEVERWIJK - Telstar speelde vanmiddag een oefenwedstrijd tegen derdeklasser De Kennemers in Beverwijk. Dat gebeurde in het kader van het 100-jarige bestaan van die club. Telstar liet zien dat het verschil tussen de derde klasse en de Keuken Kampioen divisie wel erg groot is: 13-0.

Bij de rust stond de ploeg van Mike Snoei al met 5-0 voor door doelpunten van Darren Rosheuvel, Floris van der Linden (2x) en Kyle Scott (2x). Twee Telstar-keepers op het veld

Een smetje op de eerste helft was de zware blessure van de keeper van De Kennemers. Telstar-coach Mike Snoei leende daarna zijn keeper Wesley Zonneveld aan de thuisploeg, waarna Joey Roggeveen bij Telstar onder de lat kwam te staan. Acht doelpunten na rust

Naarmate de wedstrijd vorderde werd het verschil tussen de ploegen alleen maar groter. In de tweede helft scoorde Telstar nog acht keer, waarvan twee keer uit een strafschop. De doelpunten na de rust kwamen op naam van Rodney Cabral, Dylan Mertens, Jasper van Heertum, Floris van der Linden (2x, 4 totaal), Melle Springer, Ilias Bronkhorst en Danny van Haaren. Blessure Dylan Mertens

Na ruim een uur spelen moest Dylan Mertens geblesseerd naar de kant aan Telstar zijde. De aard van de blessure is onbekend. Begin opstelling Telstar: Zonneveld, Springer, van Heertum, Korpershoek, Cabral; Rosheuvel, van Haaren, Mertens; Scott, Najah, van der Linden.