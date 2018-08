Deel dit artikel:











Oranje via shoot-outs naar finale WK hockey Foto: ANP/Koen Suyk

AMSTERDAM - De Nederlandse vrouwenhockeyploeg heeft zich via shoot-outs geplaatst voor de finale van het WK hockey in Londen. Na de reguliere speeltijd was het 1-1. Nederland speelt nu morgen de finale tegen Ierland, dat tegen Spanje ook shoot-outs nodig had om te winnen.

Vooraf was al duidelijk dat de wedstrijd tegen Australië lastiger zou worden omdat het een stugge, fysiek spelende ploeg is. 1-0 Kelly Jonker

Hoewel Oranje veel kansen creëerde stond de Australische keepster Rachael Lynch iedere keer in de weg. Amsterdam speelster Kelly Jonker opende in de eerste helft de score met een tip-in bij de eerste paal op aangeven van Marloes Keetels. 1-1 Georgina Morgan

Zeven minuten voor tijd sloeg het noodlot toe voor Oranje toe Georgina Morgan een strafcorner raak schoot. Nederland ging op zoek naar de winnende treffer, maar na de reguliere speeltijd stond de 1-1 op het bord, zodat shoot-outs een beslissing moesten brengen. Heldenrol keepster Koning

De Aussies wisten daarin slecht één bal achter keepster Josine Koning te krijgen, terwijl de Nederlandse ploeg er drie in het doel kreeg. Finale tegen Ierland

Nederland kan morgenmiddag opnieuw wereldkampioen worden. De ploeg speelt om 17.30 tegen Ierland, de nummer zestien van de wereld. De Ierse ploeg haalde de finale door in de halve eindstrijd af te rekenen me Spanje na shootouts. Oranje staat voor de vijftiende keer in de eindstrijd, Ierland kwam niet eerder zo ver.