Zeilboot vaart tegen brug in IJmuiden Foto: Nieuwsfoto

IJMUIDEN - Een zeilboot is vanavond tegen een sluisbrug in IJmuiden aangevaren. De brug is daarom momenteel afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen.

Eerder op de avond kreeg de brandweer melding dat er een persoon in het water bij de sluisbrug zal liggen. Eenmaal op locatie bleek dat iedere opvarende ongedeerd was. https://twitter.com/VRKennemerland/status/1025782400700370947 https://twitter.com/VRKennemerland/status/1025782400700370947