FC Volendam verliest oefenduel van VVV Venlo

VOLENDAM - REUVER In het bloedhete Noord-Limburgse Reuver heeft FC Volendam vanmiddag met 2-0 verloren van eredivisionist VVV Venlo.

De eerste helft verliep niet helemaal zoals Volendam had gehoopt. De ploeg verloor al snel Nick Doodeman met een sleutelbeen- of schouderblessure. Hij werd vervangen door Martijn Kaars. Tien minuten voor de rust opende de net in het veld gekomen Yahcuroo Roemer de score voor VVV.

In de tweede helft gaf diezelfde Roemer de assist waaruit Susic de 2-0 kon scoren.

Opstelling VVV-Venlo: Unnerstall, Röseler, Promes, Kum, Janssen, van Bruggen, Post, Susic, Linthorst, Samuelsen en van Ooijen.

Opstelling FC Volendam: Michaelis, Betti, Tol, Klinkenberg, Kok, Plat, Doodeman, Vlak, Stroo, Visser, Berenstein