Problemen Pluripharm houden nog 'anderhalve week' aan: "Ik heb ze gewoon nodig"

ALKMAAR - De problemen rondom het medicijnentekort van Pluripharm uit Alkmaar houden nog anderhalve week aan. Dat zei de directeur van de medicijngroothandelaar op NPO Radio 1. Veel patiënten komen door dit medicijntekort in de problemen. Het regent klachten bij zeker tweehonderd apotheken en tientallen ziekenhuizen.

Het tekort is ontstaan als gevolg van een softwarefout. Drie weken geleden is de groothandel overgestapt op een volledig nieuw softwaresysteem, maar die overstap is ondanks een goede voorbereiding uitgelopen op een logistiek drama.

Veel patiënten komen hierdoor in de problemen, omdat zij niet zonder hun medicijnen kunnen. Zo ook Marian van den Brink uit Schagen, die niet zonder haar temazepam kan. Kijk voor haar reactie naar bovenstaande video.

Reactie Pluripharm

Pluripharm kon niet voor de camera reageren. Zij laten aan NH Nieuws weten 'te betreuren dat apotheken en patiënten de dupe zijn geworden'. De verwachting is nu dat over anderhalve week de medicijnen beschikbaar zijn.