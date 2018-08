Clarence Seedorf bondscoach Kameroen, Kluivert assistent

AMSTERDAM - De staatsomroep van Kameroen maakte bekend dat Clarence Seedorf de nieuwe bondscoach wordt van de 'Ontembare Leeuwen', de bijnaam van de nationale ploeg van Kameroen. Patrick Kluivert wordt zijn assistent. Pierre Ismael Bidoung Mkpatt, de minister van Sport, heeft dit volgens persbureau Reuters persoonlijk bekend gemaakt.

Aanvankelijk leek de keus te vallen op de Zweed Sven-Göran Eriksson, maar de onderhandelingen met de oud-bondscoach van Engeland liepen op niets uit.

Verdere details over de aanstelling van Seedorf zijn nog niet bekend. Rigobert Song is nu interim-bondscoach. Hij volgde de Belg Hugo Broos op, die zorgde dat Kameroen vorig jaar de Afrika Cup won. Maar de ploeg plaatste zich vervolgens niet voor het WK in Rusland.

André Onana, de keeper van Ajax, is speler van de nationale ploeg van Kameroen, die volgend jaar dus titelverdediger van de Afrika Cup is in eigen land.