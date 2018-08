Goud voor Büchli op kilometer tijdrit, brons Ligtlee

SANTPOORT-NOORD - GLASGOW Matthijs Büchli heeft de Santpoortse feestweek nog wat feestelijker gemaakt. De baanwielrenner uit die Noord-Hollandse plaats won bij het EK in Glasgow goud op het onderdeel kilometer tijdrit.

De baanrenner uit Santpoort realiseerde een tijd van 1.00,134. Daarmee was hij net iets minder snel dan in de kwalificaties, toen hij als enige onder de minuut bleef.

De Duitser Joachim Eilers (1.00,361) pakte zilver. Het Nederlandse succes was compleet met de bronzen plak voor Sam Ligtlee: 1.00,905.

Net terug uit Japan

Büchli was net terug uit Japan waar hij de hele zomer keirinwedstrijden reed. Ver weg bedacht hij dat de kilometer tijdrit, een onderdeel waarop hij voor het laatst in 2014 uitkwam, goed past als training voor de teamsprint waarin over drie rondes wordt gereden. "Ik heb een redelijke derde ronde, maar hier ga ik vier rondes volle bak."

Moordende concurrentie

Büchli weet ook dat de concurrentie moordend is met bijvoorbeeld Jeffrey Hoogland, meestal de derde man op de teamsprint. "Toch zie ik kansen, terwijl ik me ook weer meer op de sprint ga richten." Keirin, het onderdeel waarop hij in 2016 olympisch zilver pakte, staat na een tweede verblijf in Japan vanaf oktober slechts af en toe op het programma. Naast de tijdrit en de teamsprint wil Büchli zich op de sprint richten.

De schoenen waren inmiddels uit. "De voeten doen het zeerst. Maar je hele lichaam heeft zeker 48 uur nodig om te herstellen", vertelde Büchli.