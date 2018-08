Deel dit artikel:











Verdachte vast na dood Monnickendamse vrouw op Malta Foto: Shutterstock

MONNICKENDAM - De politie op Malta heeft een verdachte aangehouden in verband met de dood van een 30-jarige Nederlandse vrouw uit Monnickendam. Vermoedelijk is er sprake van een misdrijf en is ze met een 'scherp en puntig voorwerp' om het leven is gebracht. Volgens een vriendin van de familie heeft de verdachte bekend.

De vrouw werd gisteren om 06.20 uur gevonden in de straat Triq il-Mastrudaxxi, in de plaats Santa Venera. De Times of Malta schrijft dat de verdachte een 22-jarige Nederlander is. Een vriendin van de familie meldt aan NH Nieuws dat het zou gaan om 'haar ex-vriend'. Volgens dezelfde vriendin zou de dader hebben bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken dit nog niet bevestigen.