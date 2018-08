Van der Vaart blijft in Denemarken spelen

Lees ook: Telstar gaat vol voor Van der Vaart: "Rafael moet hier zijn loopbaan afsluiten"

Esbjerg promoveerde afgelopen seizoen onder leiding van trainer John Lammers naar de hoogste klasse in Denemarken. Van der Vaart speelde daarin de afgelopen twee jaar voor FC Midtjylland, al kwam hij in het laatste seizoen amper in actie. De 109-voudig international van het Nederlands elftal had dan ook nauwelijks een aandeel in het kampioenschap van Midtjylland.

Van der Vaart trainde de afgelopen weken mee bij PEC Zwolle en kon ook bij de eredivisieclub aan de slag, maar hij geeft vanwege zijn privésituatie de voorkeur aan Esbjerg. Hij woont in de gelijknamige Deense stad met zijn vriendin Estavana Polman, die handbalt voor Esbjerg, en hun dochtertje. Polman verlengde begin dit jaar haar contract bij die club.