Patricia bouwt tuin om tot camping voor arme kinderen

UITHOORN - Een bijzonder en hartverwarmend initiatief van Patricia Gerrits uit Uithoorn. Zij heeft haar tuin omgebouwd tot een heus campingterrein. Speciaal voor kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven, heeft ze dit idee bedacht.

Zwembadjes, klimtoestellen en spelletjes. De tuin van Patricia doet deze zomer niet onder voor een echte camping. Voor kinderen van arme ouders zit een vakantie er vaak niet in. Daar wilde ze wat aan doen. "Ouders die geld genoeg hebben gaan naar het zwembad, naar het strand, naar het pretpark, maar deze kinderen zijn eigenlijk altijd thuis", vertelt ze aan RTV Amstelveen.

"Die kinderen hebben geen verhaal op school van 'ik ben daar geweest, of ik ben daar geweest', en op deze manier creëren we wel een verhaal voor ze." Met haar stichting geeft ze op verschillende manieren hulp aan gezinnen die leven onder de armoedegrens. De camping is twee dagen per week geopend.